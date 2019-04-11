Серьезное ДТП под Липецком: столкнулись «БМВ» и «Рено»

СЕГОДНЯ 18:04 2019-04-11T18:16:03+03:00

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Этим днем, 11 апреля, в Липецкой области произошла серьезная авария. В районе села Капитанщино Добровского района столкнулись «БМВ» и «Рено». По словам очевидцев, от сильного удара иномарки отбросило в разные стороны дороги. Информация о пострадавших уточняется.

Автомобили получили серьезные повреждения. У «БВМ» полностью разбита передняя часть. У второй машины аналогичные повреждения – помят бампер. На месте происшествия работают автоинспекторы. Им предстоит разобраться, кто виновен в случившемся.

Напомним, что за прошедшие сутки в регионе выявили 1 252 нарушения правил дорожного движения. Две аварии - с участием мотоцикла. В обоих случаях были виноваты водители автомобилей. Липчан призывают быть внимательней за рулем.

Под Липецком столкнулись БМВ и Рено.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU