В пятницу в Липецке дождь, местами грозы и до +20 градусов

СЕГОДНЯ 18:28 2019-04-11T18:31:51+03:00

В пятницу в Липецке до +20 Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В пятницу, 12 апреля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данными Росгидрометцентра, ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, местами грозы. Температура воздуха составит 7-12 градусов выше ноля.

В светлое время суток воздух прогреется до +20 градусов. Днем умеренные дожди, местами грозы. Ветер восточный 4-9 м/с. При грозах возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление без изменений – 745 мм рт.ст.

В выходные в Липецке станет прохладно. Ночью температура в областном центре опустится до +4 градусов. Днем до 8 градусов тепла. Весь день будет лить дождь. Синоптики обещают до 7,7 мм осадков. Ветер северный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 750 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU