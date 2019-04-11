2019-04-11T18:31:51+03:00
Общество

В пятницу в Липецке дождь, местами грозы и до +20 градусов

В выходные температура понизится
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В пятницу в Липецке до +20В пятницу в Липецке до +20Фото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В пятницу, 12 апреля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данными Росгидрометцентра, ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, местами грозы. Температура воздуха составит 7-12 градусов выше ноля.

В светлое время суток воздух прогреется до +20 градусов. Днем умеренные дожди, местами грозы. Ветер восточный 4-9 м/с. При грозах возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление без изменений – 745 мм рт.ст.

В выходные в Липецке станет прохладно. Ночью температура в областном центре опустится до +4 градусов. Днем до 8 градусов тепла. Весь день будет лить дождь. Синоптики обещают до 7,7 мм осадков. Ветер северный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 750 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке в субботу в районе Быханова сада запретят продавать алкоголь
В Липецке маршрут №359 переходит на новое расписание
Серьезное ДТП под Липецком: столкнулись «БМВ» и «Рено»
82-летнюю пенсионерку, пропавшую в Липецке, нашли мертвой в Тамбовской области
В военной прокуратуре открылась «горячая линия» по вопросам весеннего призыва
Липчане смогут контролировать ход капремонта 80 домов
Мужчину из Узбекистана убило током на ж/д вокзале в Липецке
В Липецке ожидается гроза и сильный ветер
В ОЭЗ «Липецк» назначили врио гендиректора
Липчанку лишили родительских прав за пьянство и избиение детей
В четверг и пятницу в Липецке приостановят движение трамваев
Под Липецком женщина сбила мотоциклиста
ДТП с пьяным водителем, разбившим 3 машины, попало на видео
Игорь Артамонов: «Животноводство – одно из приоритетных направлений АПК региона»
Спасатели около часа искали тело мужчины, упавшего с Петровского моста
В субботу в Липецке начнут работать бесплатные садоводческие маршруты
В Липецке пассажир вылетел с мотоцикла после столкновения с «Ауди»
В Липецкой области из спецшколы пропал подросток
В Липецке пьяный водитель разбил три машины и влетел в дерево
В Липецке «Нива» влетела в столб на тротуаре