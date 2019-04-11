2019-04-11T18:56:16+03:00
Общество

В Липецке маршрут №359 переходит на новое расписание

Изменения вступят в силу с понедельника
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке маршрут №359 переходит на новое расписаниеВ Липецке маршрут №359 переходит на новое расписаниеФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке на новое расписание переходит маршрут автобуса №359 «28 микрорайон – площадь Петра Великого». Как сообщили в департаменте транспорта, благодаря изменениям улучшится транспортное обслуживание населения.

С понедельника, 15 апреля, автобусы №359 по схеме через Петровский рынок будут следовать со среды по воскресенье с начала работы автобусов на линии. Время отправления транспорта от конечных остановок можно посмотреть на сайте МБУ «ЛГТК», либо на официальном сайте департамента транспорта.

Напомним, что 13 апреля автобусы областного центра будут следовать по весенне-летнему расписанию. Измениться расписание маршрутов №2, 11, 13, 19, 26, 27, 38 и 37, а также схема движения автобусов №27 и №28. Более подробно об изменениях можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке в субботу в районе Быханова сада запретят продавать алкоголь
В пятницу в Липецке дождь, местами грозы и до +20 градусов
Серьезное ДТП под Липецком: столкнулись «БМВ» и «Рено»
82-летнюю пенсионерку, пропавшую в Липецке, нашли мертвой в Тамбовской области
В военной прокуратуре открылась «горячая линия» по вопросам весеннего призыва
Липчане смогут контролировать ход капремонта 80 домов
Мужчину из Узбекистана убило током на ж/д вокзале в Липецке
В Липецке ожидается гроза и сильный ветер
В ОЭЗ «Липецк» назначили врио гендиректора
Липчанку лишили родительских прав за пьянство и избиение детей
В четверг и пятницу в Липецке приостановят движение трамваев
Под Липецком женщина сбила мотоциклиста
ДТП с пьяным водителем, разбившим 3 машины, попало на видео
Игорь Артамонов: «Животноводство – одно из приоритетных направлений АПК региона»
Спасатели около часа искали тело мужчины, упавшего с Петровского моста
В субботу в Липецке начнут работать бесплатные садоводческие маршруты
В Липецке пассажир вылетел с мотоцикла после столкновения с «Ауди»
В Липецкой области из спецшколы пропал подросток
В Липецке пьяный водитель разбил три машины и влетел в дерево
В Липецке «Нива» влетела в столб на тротуаре