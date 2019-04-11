В Липецке маршрут №359 переходит на новое расписание

СЕГОДНЯ 18:52 2019-04-11T18:56:16+03:00

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В Липецке на новое расписание переходит маршрут автобуса №359 «28 микрорайон – площадь Петра Великого». Как сообщили в департаменте транспорта, благодаря изменениям улучшится транспортное обслуживание населения.

С понедельника, 15 апреля, автобусы №359 по схеме через Петровский рынок будут следовать со среды по воскресенье с начала работы автобусов на линии. Время отправления транспорта от конечных остановок можно посмотреть на сайте МБУ «ЛГТК», либо на официальном сайте департамента транспорта.

Напомним, что 13 апреля автобусы областного центра будут следовать по весенне-летнему расписанию. Измениться расписание маршрутов №2, 11, 13, 19, 26, 27, 38 и 37, а также схема движения автобусов №27 и №28. Более подробно об изменениях можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU