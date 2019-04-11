В Липецке в субботу в районе Быханова сада запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 19:05 2019-04-11T19:05:36+03:00

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В субботу, 13 апреля, в Липецке ограничат продажу алкоголя. С 9 утра до 3 часов дня запретят продавать спиртные напитки в районе Быханова сада.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничение связано с проведением шествия-митинга. Ожидается, что в мероприятии будут участвовать около 1000 человек.

Маршрут шествия: парк Быханов сад – площадь Авиаторов – Космонавтов – пересечение с улицей Терешковой – Космонавтов – площадь Авиаторов – Гагарина – площадь Героев – Быханов сад.

Напомним, что согласно законодательству продажа алкоголя, в том числе при оказании услуг общественного питания, запрещена в местах массового скопления граждан во время проведения мероприятий.

Кстати, 12 апреля также ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать с 9 утра до 12 часов дня. В День космонавтики у памятника Юрию Гагарину состоится митинг.

ИСТОЧНИК KP.RU