2019-04-11T19:05:36+03:00
Общество

В Липецке в субботу в районе Быханова сада запретят продавать алкоголь

Реализацию спиртного ограничат из-за шествия-митинга
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке вновь ограничат продажу алкоголяВ Липецке вновь ограничат продажу алкоголяФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В субботу, 13 апреля, в Липецке ограничат продажу алкоголя. С 9 утра до 3 часов дня запретят продавать спиртные напитки в районе Быханова сада.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничение связано с проведением шествия-митинга. Ожидается, что в мероприятии будут участвовать около 1000 человек.

Маршрут шествия: парк Быханов сад – площадь Авиаторов – Космонавтов – пересечение с улицей Терешковой – Космонавтов – площадь Авиаторов – Гагарина – площадь Героев – Быханов сад.

Напомним, что согласно законодательству продажа алкоголя, в том числе при оказании услуг общественного питания, запрещена в местах массового скопления граждан во время проведения мероприятий.

Кстати, 12 апреля также ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать с 9 утра до 12 часов дня. В День космонавтики у памятника Юрию Гагарину состоится митинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке маршрут №359 переходит на новое расписание
В пятницу в Липецке дождь, местами грозы и до +20 градусов
Серьезное ДТП под Липецком: столкнулись «БМВ» и «Рено»
82-летнюю пенсионерку, пропавшую в Липецке, нашли мертвой в Тамбовской области
В военной прокуратуре открылась «горячая линия» по вопросам весеннего призыва
Липчане смогут контролировать ход капремонта 80 домов
Мужчину из Узбекистана убило током на ж/д вокзале в Липецке
В Липецке ожидается гроза и сильный ветер
В ОЭЗ «Липецк» назначили врио гендиректора
Липчанку лишили родительских прав за пьянство и избиение детей
В четверг и пятницу в Липецке приостановят движение трамваев
Под Липецком женщина сбила мотоциклиста
ДТП с пьяным водителем, разбившим 3 машины, попало на видео
Игорь Артамонов: «Животноводство – одно из приоритетных направлений АПК региона»
Спасатели около часа искали тело мужчины, упавшего с Петровского моста
В субботу в Липецке начнут работать бесплатные садоводческие маршруты
В Липецке пассажир вылетел с мотоцикла после столкновения с «Ауди»
В Липецкой области из спецшколы пропал подросток
В Липецке пьяный водитель разбил три машины и влетел в дерево
В Липецке «Нива» влетела в столб на тротуаре