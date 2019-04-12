Вооруженный грабитель открыл огонь, чтобы отнять деньги у липчанки

СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-12T08:48:01+03:00

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Вооруженное разбойное нападение произошло 10 апреля в Долгоруковском районе Липецкой области. Там грабитель напал на сотрудницу отделения связи. Все случилось днем, злодей достал оружие и дважды выстрелил в воздух, а затем отнял у 43-летней женщины 10 000 рублей и сбежал.

Вооруженного разбойника поймали сразу же после звонка сотрудники уголовного розыска и ДПС. Нападавший пытался скрыться от полиции на машине. Когда личность установили, выяснилось, что это крайне опасный рецидивист. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, задержанный – 30-летний судимый за тяжкие преступления житель Долгоруковского района. Уголовное дело возбудили по статье «вооруженный разбой», негодяю грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU