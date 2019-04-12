В субботу в Липецке из-за Космического забега встанут автобусы

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-12T11:39:53+03:00

Также в этот день ограничат продажу алкоголя

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В субботу, 13 апреля, в Липецке пройдет Космический забег, посвященный Дню Космонавтики. Маршрут мероприятия – парк Быханов сад - площадь Авиаторов – Космонавтов – пересечение с улицей Терешковой – Космонавтов – площадь Авиаторов – Гагарина – площадь Героев – Быханов сад. Из-за забега на некоторое время встанут автобусы.

По информации департамента транспорта, в режим ожидания попадут автобусы №9, 11, 22, 23, 24, 24А, 36, 48, 300, 306, 311, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 359, которые будут двигаться по маршруту забега. Как только участники мероприятия пробегут по указанным улицам, движение транспорта восстановят.

Напомним, что в этот день ограничат продажу алкоголя в парке Быханов сад. Запрет будет действовать с 9 утра до 3 часов дня.

ИСТОЧНИК KP.RU