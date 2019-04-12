Под Липецком в перевернувшемся «ВАЗе» погибли два человека

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-12T11:35:33+03:00

Всего за сутки на дорогах области в 3 ДТП пострадали четыре человека и трое погибли

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Страшная авария случилось минувшим вечером, 11 апреля в 19.30, в Данковском районе на трассе «Данков – Теплое – Воскресенское». 44-летний водитель «ВАЗ-21099» не рассчитал скорость и машина вылетела в кювет. Водитель и 56-летний пассажир «девяносто девятой» погибли.

Также стали известны подробности серьезного ДТП с участием «БМВ» и «Рено», которое произошло в Добровском районе Липецкой области. Напомним, иномарки столкнулись в районе села Капитанщино. По данным ГИБДД, 26-летний водитель «БМВ-325I», поворачивая возле заправки, не пропустил встречный «Рено-Сандеро», за рулем которого был 67-летний водитель.

От удара обе иномарки превратились в груды металла. Водитель и 30-летний пассажир «Рено» с травмами попали в больницу, а 70-летняя пассажирка той же машины, скончалась на месте.

Авария с аналогичным нарушением произошла в тот же день в селе Завальное Усманского района. Там на улице Ленина в 14.00 столкнулись «ВАЗ-21102» и «Богдан-2111». По предварительным данным, виновницей аварии стала 34-летняя женщина за рулем «двенадцатой». Она вырулила на перекресток с второстепенной дороги, не уступив универсалу, за рулем которого был 25-летний парень. От удара «Богдан» вылетел с трассы в кювет и перевернулся. В этой аварии пострадал водитель последней машины.

ИСТОЧНИК KP.RU