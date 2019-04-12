Липчанам компенсируют больше трети стоимости детского летнего лагеря

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-12T12:38:10+03:00

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По данным на апрель в Липецкой области в этом году для детей будут работать 572 летних лагеря. Из них 16 загородных круглосуточных оздоровительных лагеря, 380 лагерей с дневным пребыванием, 62 – труда и отдыха и 114 палаточных.

Как сообщили в областном управлении образования, информация обо всех летних оздоровительных организациях региона есть в реестре на сайте ведомства. Если организация попала в данный реестр, это говорит о том, что лагерь прошел контроль, работает легально и соответствует всем требованиям, включая безопасность и санитарные нормы.

Стоимость путевки в детские загородные оздоровительные лагеря в Липецкой области – от 17800 до 25000 рублей. Областной бюджет компенсирует 7232 рубля от стоимости путевки пребывания в лагере в течение 21 дня. Компенсацию могут получить родители, работающие в любых организациях. Как получить компенсацию, можно узнать в Центре развития детского отдыха по телефону 24-27-87 или по электронной почте: info@v-lager.ru. Но готовить документы нужно уже сейчас.

Кроме того, во время каникул будут работать различные спортивные секции и творческие студии для детей. Также подростка на лето можно устроить на работу через управление труда и занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU