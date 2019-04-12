Последствия ДТП с двумя грузовиками и «ВАЗом» попали на видео

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-12T13:15:29+03:00

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В Липецке автомобилисты на камеру последствия ДТП с участием двух грузовых автомобилей и одной легковушки. Авария произошла минувшим вечером, 11 апреля, в районе Сырского Рудника в Липецке. Там на трассе столкнулись «ВАЗ-2109», грузовик «МАЗ» и фура с прицепом.

ДТП с двумя грузовиками и ВАЗом в Липецке .

Как произошла авария и кто стал ее виновником, неизвестно. Судя по записи, водителю «МАЗа» пришлось вырулить на обочину с противоположной стороны, где его задела встречная фура. А «девятка», ехавшая в том же направлении, что и грузовик, получила удар сзади.

Несмотря на всю серьезность, по словам очевидцев, авария обошлась без жертв. За исключением транспортных средств, никто из участников движения не пострадал. Напомним, что за прошедшие сутки на дорогах региона в трех авариях пострадали четыре человека и трое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU