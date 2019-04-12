Липчанка перевела за снятие порчи 300 000 рублей

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-12T14:01:25+03:00

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В Липецке 36-летняя женщина отдала внушительную сумму гадалке-аферистке. По словам липчанки, с гадалкой она познакомилась в марте, когда гуляла в парке. Незнакомка подошла неожиданно и убедила жертву, что на нее навели страшную порчу. Мошенница пообещала нейтрализовать проклятие путем неких магических ритуалов, которые должны были привести к успеху в жизни.

Весь процесс избавления от проклятья стоил 300 000 рублей, и дама, ничуть не сомневаясь в действиях гадалки, перевела ей на счет требуемую сумму. 10 апреля гражданка, видимо не почувствовав эффекта, все же заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Теперь гадалку ищут путем оперативно-розыскной «магии», которая в отличие от первого варианта, непременно даст результат. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, дело расследуют в городском отделе полиции №8.

Полиция просит граждан проявлять благоразумие и не впадать в панику, когда кто-то говорит о «наведении порчи» и деньгах.

– Не стоит отдавать деньги незнакомкам-целительницам за сомнительную помощь, – просит полиция. – В случае совершения в отношении вас преступления, незамедлительно сообщайте об этом в органы внутренних дел по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU