В Липецке обрушилась кирпичная кладка общежития

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-12T14:49:45+03:00

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В эту пятницу, 12 апреля, в Липецке рухнула стена общежития №1 на площади Мира. Как сообщили в пресс-службе мэрии, обрушилась часть кирпичной кладки со 2 по 4 этажи. На место происшествия выехали руководители города.

Стена разрушилась в нежилой части дома, по ту сторону которой находятся душевые. Пострадавших нет. Причина обрушения кладки – сырость. Она образовывалась из-за отсутствия гидроизоляции. Две комнаты находятся в опасной близости к месту ЧП. Их жильцов планируют переселить в жилье маневренного фонда.

В Липецке обрушилась стена общежитияФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

По словам советника и.о. главы Липецка Михаила Щербакова, на устранение последствий ЧП будут брошены все силы. Стену начнут восстанавливать в начале следующий недели. Соответствующий проект уже готовится. Кстати, в связи с обрушением капремонт здания перенесли на этот год с 2020.

В Липецке обрушилась стена общежитияФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU