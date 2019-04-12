Многодетная липчанка превратила квартиру в притон, а жизнь детей – в ад

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-12T14:46:07+03:00

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На ужасную мать пожаловались в прокуратуру жители Советского района Липецка. Звонок поступил на «горячую линию» форума «Вместе ради детей». В ходе проверки выяснилось, что 46-летняя женщина живет с четырьмя детьми, младшему 5 лет, старшему – 18. При этом мамаша нигде не работает, ведет себя агрессивно и постоянно пьет.

Женщина превратила квартиру в притон, куда, не обращая внимания на детей, ходили пить и не только, непонятные личности. В школе проверяющим рассказали, что мать совершенно не интересуется учебой детей, на собрания и вызовы в школу не ходит, и дома двери учителям не открывает. Дети учатся плохо. А соседи видели, как женщина с младшими детьми собирала продукты из мусора.

Двое детей переехали жить к бабушке, которая перенесла инсульт и едва их содержит. Старшая дочь живет в общежитии колледжа. С мамой остался только 5-летний сын. В феврале этого года пьяная мамаша куда-то ушла и надолго оставила мальчика одного. Ребенок плакал всю ночь, поэтому соседи вызвали полицию.

Каждый раз во время проверки двухкомнатная квартира была завалена мусором, кишела тараканами и воняла алкоголем и помоями. В 2017 году прокурор пытался лишить женщину родительских прав, но суд встал на сторону матери. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в связи с тем, что поведение женщины никак не изменилось, прокуратура направила очередное заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU