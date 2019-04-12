2019-04-12T15:13:09+03:00
Общество

В Липецке из-за долга по алиментам мужичне запретили водить машину

После того, как липчанина остановили автоинспекторы, он вернул долг - 208000 рублей
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Из-за долга по алиментам липчанину запретили водить машинуИз-за долга по алиментам липчанину запретили водить машинуФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

К маю 2018 года у липчанина образовалась задолженность по алиментам – 102 тыс. рублей. Приставы уведомили его о возбуждении исполнительного производства, а также об установлении временного ограничения на пользование специальным правом. Однако, закрывать долг мужчина не торопился. Более того, должник всячески скрывался от судебных приставов.

Тогда в отношении липчанина вынесли постановление об ограничении специальных прав. Как пояснили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, должнику запретили садиться за руль, пока он не оплатит долг. Водительские права не изымают, но управлять машиной нельзя.

8 апреля этого года мужчину остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов обнаружилось, что в отношении него действует постановление о временном ограничении специального права. На следующий день липчанин оплатил задолженность по алиментов в полном объеме. Он перечислил взыскателю 208 тыс. рублей. Мужчине снова разрешили управлять автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24