В Липецке из-за долга по алиментам мужичне запретили водить машину

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-12T15:13:09+03:00

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К маю 2018 года у липчанина образовалась задолженность по алиментам – 102 тыс. рублей. Приставы уведомили его о возбуждении исполнительного производства, а также об установлении временного ограничения на пользование специальным правом. Однако, закрывать долг мужчина не торопился. Более того, должник всячески скрывался от судебных приставов.

Тогда в отношении липчанина вынесли постановление об ограничении специальных прав. Как пояснили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, должнику запретили садиться за руль, пока он не оплатит долг. Водительские права не изымают, но управлять машиной нельзя.

8 апреля этого года мужчину остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов обнаружилось, что в отношении него действует постановление о временном ограничении специального права. На следующий день липчанин оплатил задолженность по алиментов в полном объеме. Он перечислил взыскателю 208 тыс. рублей. Мужчине снова разрешили управлять автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU