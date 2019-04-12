2019-04-12T15:41:33+03:00
Общество

В субботу 14 улиц Липецка останутся без света, 9 - без воды

Подвоз воды - по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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В субботу в Липецке отключат свет и холодную водуВ субботу в Липецке отключат свет и холодную водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 13 апреля, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». Так, с 9 утра до 5 часов вечера без элетроэнергии останутся жители села Сселки: улица Набережная, Советская, Листопадная, Провинциальная, Космонавтов, Сокольская, Гагарина. Также без электричества в областном центре останутся улицы Полярная, Смоленская, Садовая, Зоологическая, Будённого, Зегеля, 2, Ленина, 3. Свет отключат в Управлении соцзащиты и в здании Пенсионного Фонда.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Папина, 2б; Союзная; проезд Потапова. Краны пересохнут в частном секторе: улица Мирная, Союзная, Урожайная, Биологическая, Перова.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За подробной информацией обращаться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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