В субботу 14 улиц Липецка останутся без света, 9 - без воды
В субботу, 13 апреля, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». Так, с 9 утра до 5 часов вечера без элетроэнергии останутся жители села Сселки: улица Набережная, Советская, Листопадная, Провинциальная, Космонавтов, Сокольская, Гагарина. Также без электричества в областном центре останутся улицы Полярная, Смоленская, Садовая, Зоологическая, Будённого, Зегеля, 2, Ленина, 3. Свет отключат в Управлении соцзащиты и в здании Пенсионного Фонда.
С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Папина, 2б; Союзная; проезд Потапова. Краны пересохнут в частном секторе: улица Мирная, Союзная, Урожайная, Биологическая, Перова.
Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За подробной информацией обращаться по телефонам 075 и 236-075.
ИСТОЧНИК KP.RU