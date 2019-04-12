В Липецке пропал гражданин Республики Сомали

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-12T15:54:07+03:00

Почти неделю о его местонахождении ничего не известно

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В Липецке пропал 28-летний гражданин Республики Сомали. В воскресенье, 7 апреля, Осман Абдинасир Мохамед ушел из общежития ЛГПУ по улице Салтыкова-Щедрина, 154. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», до сих пор местонахождение мужчины неизвестно.

Особые приметы: на вид 25-28 лет, темный цвет кожи, темные волосы, карие глаза, средний рост, нормальное телосложение.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Кроме того, обладатели информации о пропавшем могут написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU