2019-04-12T15:54:07+03:00
Общество

В Липецке пропал гражданин Республики Сомали

Почти неделю о его местонахождении ничего не известно
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропал гражданин Республики СомалиВ Липецке пропал гражданин Республики СомалиФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке пропал 28-летний гражданин Республики Сомали. В воскресенье, 7 апреля, Осман Абдинасир Мохамед ушел из общежития ЛГПУ по улице Салтыкова-Щедрина, 154. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», до сих пор местонахождение мужчины неизвестно.

Особые приметы: на вид 25-28 лет, темный цвет кожи, темные волосы, карие глаза, средний рост, нормальное телосложение.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Кроме того, обладатели информации о пропавшем могут написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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