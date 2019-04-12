2019-04-12T17:47:35+03:00
Общество

Липчанка в соцсетях пожаловалась, что ее избил фитнес-тренер

Инцидент произошел в Липецке еще в декабре [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанка обвинила своего парня в побояхЛипчанка обвинила своего парня в побояхФото: Архив "КП"
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Липчанка обвиняет фитнес-тренера, а по совместительству своего бывшего парня в побоях. Об избиениях она сообщила в эту пятницу, 12 апреля, на своих страницах в соцсетях. Девушка выложила ужасающие фото. Все тело липчанки в синяках и кровоподтеках.

Липчанка обвинила своего парня в побоях Фото: Скриншот сайта

Липчанка обвинила своего парня в побояхФото: Скриншот сайта

Кроме того, она написала, что этот злодей еще и «любитель девочек и денег от этих девочек». В подтверждение своих слов она разместила на своей странице Вконтакте скриншоты переписок с другими девушками. Они писали ей, что сами чуть не попались на удочку парня, как он настаивал на интиме, а также неадекватно вел себя.

Общаться с журналистами липчанка отказалась. Мол, не хочет продолжать разводить эту грязь. Однако, бурное обсуждение происшествия продолжается на ее страницах в соцсетях. Комментаторы сочувствуют девушке, а также требуют наказать виновного. Некоторые недоумевают, почему героиня этой чудовищной истории, да еще с несовершеннолетними детьми, терпела издевательства.

Липчанка обвинила своего парня в побоях Фото: Скриншот сайта

Липчанка обвинила своего парня в побояхФото: Скриншот сайта

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе регионального УМВД России, от липчанки действительно поступало заявление. В декабре 2018 года.

-По данному обращению было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказал начальник отделения Отдела информации и общественных связей регионального УМВД России, капитан внутренней службы Павел Комолов. – В ходе проверки гражданке выдали направление на проведение медицинской экспертизы, чтобы снять побои. Однако, справку, подтверждающую прохождение экспертизы, она не предоставила. Гражданке разъяснили, что она имеет право обжаловать постановление в вышестоящих инстанциях. Больше она в полицию не обращалась.

Липчанка обвинила своего парня в побоях Фото: Скриншот сайта

Липчанка обвинила своего парня в побояхФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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