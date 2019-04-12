В День космонавтики к памятнику Юрию Гагарину возложили цветы
Этим днем, 12 апреля, в Липецке прошел митинг, посвященный Дню космонавтики. У памятника Юрию Гагарину собрались руководители областного центра, городского совета ветеранов, Липецкого авиацентра, а также воспитанники кадетских школ №14 и №43.
К присутствующим обратился заместитель главы администрации города Константин Власов. Он сказал, что мы всегда должны помнить, кто открыл человечеству дорогу к звездам. И поздравил собравшихся с праздником, пожелав новых побед и свершений на благо Родины.
Руководитель музея Липецкого авиацентра напомнил присутствующим, что в областном центре проходили подготовку 12 космонавтов, а также испытывали новейшее оборудование. Кстати, в музее авиацентра хранится вымпел, побывавший на международной космической станции.
После участники мероприятия возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину и выпустили в небо десятки бело-голубых шаров.
ИСТОЧНИК KP.RU