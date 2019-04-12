В День космонавтики к памятнику Юрию Гагарину возложили цветы

СЕГОДНЯ 17:45 2019-04-12T17:45:39+03:00

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Этим днем, 12 апреля, в Липецке прошел митинг, посвященный Дню космонавтики. У памятника Юрию Гагарину собрались руководители областного центра, городского совета ветеранов, Липецкого авиацентра, а также воспитанники кадетских школ №14 и №43.

К присутствующим обратился заместитель главы администрации города Константин Власов. Он сказал, что мы всегда должны помнить, кто открыл человечеству дорогу к звездам. И поздравил собравшихся с праздником, пожелав новых побед и свершений на благо Родины.

Руководитель музея Липецкого авиацентра напомнил присутствующим, что в областном центре проходили подготовку 12 космонавтов, а также испытывали новейшее оборудование. Кстати, в музее авиацентра хранится вымпел, побывавший на международной космической станции.

После участники мероприятия возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину и выпустили в небо десятки бело-голубых шаров.

ИСТОЧНИК KP.RU