2019-04-13T11:27:09+03:00
Общество

Обрушение стены в общежитии: в Липецке ввели локальный режим ЧС

Ответственность за работы возложили на городской департамент ЖКХ
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ввели локальный режим ЧСВ Липецке ввели локальный режим ЧСФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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И.о. главы Липецка Константин Власов подписали постановление "О введении режима чрезвычайной ситуации" в районе жилого дома №1 на площади Мира. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, режим ЧС действует с 12 апреля до окончания работ. Ответственность за них лежит на городском департаменте ЖКХ. Предполагается, что финансирование получат из средств резервного фонда.

Напомним, что в минувшую пятницу, 12 апреля, обрушилась часть стены общежития. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Обрушилась часть кирпичной кладки со 2 по 4 этажи. Разрушение произошло в нежилой части дома. С внутренней стороны находятся душевые. Причина ЧП - сырость, которая образовалась из-за отсутствия гидроизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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