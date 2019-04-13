2019-04-13T17:58:35+03:00
Происшествия

В Липецке на Воронежском шоссе столкнулись грузовик и "Хонда"

Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке очередное ДТПВ Липецке очередное ДТПФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую пятницу, 12 апреля, в Липецке произошло ДТП. На Воронежском шоссе столкнулись грузовик и "Хонда". Авария случилась прямо напротив гипермаркета "Ашан". В том, кто виноват, разберутся сотрудники ГИБДД.

По словам очевидцев, оба транспорта получили повреждения. У грузовика пострадала передняя часть. У иномарки разбит задний бампер. Машины столкнулись вечером, поэтому пробок в районе места происшествия не возникло.

Автоинспекторы напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Так непредоставление преимущества в движении нередко завершаются трагически. Крайне опасно превышать допустимую скорость движения. Водитель должен контролировать движение транспортного средства.

В Липецке у "Ашана" столкнулись Хонда и грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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