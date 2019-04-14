В Липецке на улице Циолковского возле многоэтажки нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-14T16:12:28+03:00

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Труп липчанина нашли местные жители утром воскресенья, 14 апреля. Об этом сообщили горожане в соцсети. Тело мужчины лежало под окнами дома №35 на улице Циолковского. Вероятно, погибший жил в этом доме.

На место происшествия прибыли медики и правоохранители. Им предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах смерти мужчины.

Напомним, еще одно ЧП случилось в минувший четверг. 11 апреля с Петровского моста упал мужчина. Найти тело спасатели смогли не сразу. Поиски продолжались около часа.Водолазы обследовали дно. В итоге, они извлекли тело погибшего из реки Воронеж. Спасти мужчину не удалось. Упал ли мужчина случайно или нет, неизвестно. Правоохранители проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося. Личность погибшего мужчины устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU