2019-04-14T16:25:50+03:00
Происшествия

В Липецке пропала 81-летняя пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи

О женщине ничего неизвестно с 10 апреля
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото: предоставлено волонтерами.фото: предоставлено волонтерами.
Изменить размер текста:

Волонтеры просят помочь в поисках 81-летней Анны Буянковой. Как сообщил поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт Липецк" пенсионерка пропала 10 апреля, с тех пор близким ничего неизвестно о ее местонахождении.

Анне Яковлевне на вид 75-80 лет, рост около 160 см, худощавое телосложение и седые волосы до плеч. В день пропажи была одета в вязаную кофту, шерстяные штаны и темный платок.

Также волонтеры отмечают, что липчанка нуждается в медицинской помощи, возможны проблемы с памятью.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении 81-летней Анны Буянковой, просят связаться с поисковиками по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липецкое общежитие, в котором обрушилась часть стены, не признают аварийным
В Липецке на улице Циолковского возле многоэтажки нашли труп мужчины
В Липецке на Воронежском шоссе столкнулись грузовик и "Хонда"
Водители, устроившие в Задонске забастовку, пожаловались на перевозчика в прокуратуру
Обрушение стены в общежитии: в Липецке ввели локальный режим ЧС
В День космонавтики к памятнику Юрию Гагарину возложили цветы
Липчанка в соцсетях пожаловалась, что ее избил фитнес-тренер
В Липецке пропал гражданин Республики Сомали
Игорь Артамонов презентовал ОЭЗ «Липецк» американским инвесторам
В субботу 14 улиц Липецка останутся без света, 9 - без воды
Липецкие робототехники взяли «бронзу» на WorldSkills Russia
В Липецке из-за долга по алиментам мужичне запретили водить машину
Многодетная липчанка превратила квартиру в притон, а жизнь детей – в ад
В Липецке обрушилась кирпичная кладка общежития
Липчанка перевела за снятие порчи 300 000 рублей
Последствия ДТП с двумя грузовиками и «ВАЗом» попали на видео
Липчанам компенсируют больше трети стоимости детского летнего лагеря
Под Липецком в перевернувшемся «ВАЗе» погибли два человека
В субботу в Липецке из-за Космического забега встанут автобусы
Один из участников насилия над студентом под Липецком во всем сознался
Усадебное наследие Липецкой области получит вторую жизнь
Вооруженный грабитель открыл огонь, чтобы отнять деньги у липчанки
Под Липецком уничтожили семь артиллерийских снарядов времен ВОВ
В Липецке в субботу в районе Быханова сада запретят продавать алкоголь