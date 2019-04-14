В Липецке пропала 81-летняя пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-14T16:25:50+03:00

О женщине ничего неизвестно с 10 апреля

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Волонтеры просят помочь в поисках 81-летней Анны Буянковой. Как сообщил поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт Липецк" пенсионерка пропала 10 апреля, с тех пор близким ничего неизвестно о ее местонахождении.

Анне Яковлевне на вид 75-80 лет, рост около 160 см, худощавое телосложение и седые волосы до плеч. В день пропажи была одета в вязаную кофту, шерстяные штаны и темный платок.

Также волонтеры отмечают, что липчанка нуждается в медицинской помощи, возможны проблемы с памятью.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении 81-летней Анны Буянковой, просят связаться с поисковиками по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU