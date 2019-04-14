Липецкое общежитие, в котором обрушилась часть стены, не признают аварийным

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-14T16:38:59+03:00

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Спасатели, коммунальщики, представители администрации Липецка продолжают находиться у дома №1 на площади Мира, где в пятницу обрушилась часть стены. После ЧП здание общежития огородили, жильцов восьми комнат, находящихся в потенциальной опасности, расселили. Часть из них временно переехали к родственникам, часть выбрали комнаты городского маневренного фонда.

- Дом в критическом состоянии, но, тем не менее, оснований для присвоения ему статуса аварийного нет. Очаг ЧС будет локализован, после чего в здании проведут капитальный ремонт - уже есть договоренность о его внеочередном внесении в план на этот год, - прокомментировала исполняющая обязанности главы города Евгения Уваркина.

Чиновник также отметила, что важно не только навести порядок, но и сохранить его. Кроме того, в общежитии планируют открыть дежурный пункт участкового уполномоченного полиции.

Напомним, в минувшую пятницу, 12 апреля, обрушилась часть стены дома №1 на площади Мира. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Обрушилась часть кирпичной кладки со 2 по 4 этажи. Разрушение произошло в нежилой части дома. С внутренней стороны находятся душевые. Причина ЧП - сырость, которая образовалась из-за отсутствия гидроизоляции. В этот же день администрация ввела локальный режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU