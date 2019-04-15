2019-04-15T09:18:41+03:00
Общество

В Липецке поймали и сняли на камеру бензинового вора

Мужчина сливали топливо с машин во дворах [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Вора сняли на камеруВора сняли на камеруФото: кадр с видео
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В Липецке жители двора в районе проспекта Победы поймали бензинового вора. Автомобилисты сняли на камеру, как некий мужчина с помощью шланга и балклажки сливают топливо с припаркованных во дворе машин. На момент съемки парень в бейсболке опустошал бак «ВАЗа».

Сливал бензин во дворе .

Увидев камеру, вор попытался оправдываться, якобы, ему не хватило бензина до заправки, поэтому он были вынуждены слить с машин во дворе. Причем, когда жители двора попытались забрать емкость и шланг, наглый вор оказал сопротивление. Свой автомобиль воришка предусмотрительно оставил у дороги на выезде со двора. Багажник был заранее открыт.

Чем все закончилось, неизвестно. По словам жильцов, вор был в не совсем адекватном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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