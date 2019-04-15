Под Липецком «ВАЗ» вылетел в кювет: водитель скончался
За прошедшие выходные на дорогах Липецкой области выявлено 2 036 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД России, 24 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 115 человек не стали пристегиваться во время движения. 1 074 раза автомобилисты превысили скорость. Также произошло 72 ДТП, в которых никто не пострадал.
В пятницу, 12 апреля, в Елецком районе водитель «Ленд Ровера» сбил 29-летнего мужчину. Авария произошла на трассе «Орел-Тамбов». По предварительным данным, пешеход двигался по правой обочине, в попутном направлении. Он был одет в темную одежду, без световозвращающих элементов. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали.
В воскресенье, 14 апреля, в Добровском районе на автодороге Кореневщино «ВАЗ-21102» вылетел в кювет. 53-летний водитель не справился с управлением. Машина опрокинулась. Пострадавший скончался до приезда скорой. Предварительная причина ДТП – несоответствие скорости условиям движения.
ИСТОЧНИК KP.RU