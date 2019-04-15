Под Липецком «ВАЗ» вылетел в кювет: водитель скончался

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-15T11:25:31+03:00

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За прошедшие выходные на дорогах Липецкой области выявлено 2 036 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД России, 24 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 115 человек не стали пристегиваться во время движения. 1 074 раза автомобилисты превысили скорость. Также произошло 72 ДТП, в которых никто не пострадал.

В пятницу, 12 апреля, в Елецком районе водитель «Ленд Ровера» сбил 29-летнего мужчину. Авария произошла на трассе «Орел-Тамбов». По предварительным данным, пешеход двигался по правой обочине, в попутном направлении. Он был одет в темную одежду, без световозвращающих элементов. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали.

В воскресенье, 14 апреля, в Добровском районе на автодороге Кореневщино «ВАЗ-21102» вылетел в кювет. 53-летний водитель не справился с управлением. Машина опрокинулась. Пострадавший скончался до приезда скорой. Предварительная причина ДТП – несоответствие скорости условиям движения.

ИСТОЧНИК KP.RU