В Липецке не собираются отключать отопление

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-15T12:14:12+03:00

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Пока в Липецке отключать отопление не собираются. Об этом сообщили «КП-Липецк» в департамента ЖКХ. В пресс-службе опровергли информацию об отключениях.

Напомним, что потребителей отключают от систем отопления, если в течение нескольких дней среднесуточная температура воздуха будет выше +8 градусов Цельсия. По данным синоптиков, в ближайшие дни в городе будет прохладно.

В этот понедельник, 15 апреля, днем в областном центре около 12 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 2 градусов выше ноля. Около 15.00 синоптики обещают небольшие дожди. Ветер восточный 12-15 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт.ст. В целом, на неделе температура не превысит +9 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU