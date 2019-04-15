Во вторник 7 улиц Липецка останутся без света, 4 - без холодной воды

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-15T14:50:48+03:00

Краны пересохнут в детском саду №29 и колледже на Фрунзе

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Во вторник, 16 апреля, в Липецке ожидаются отключения света и холодной воды. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», отключения связаны с проведением ремонтных работ.

Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Островского, Леваневского, Багратиона, а также улиц Полярная, Смоленская, Садовая, Зоологическая.

В тот же день в некоторых домах областного центра отключат воду. С 10 утра до 9 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица 50 лет НЛМК, 1-3, 1а, 2а, 2в, 2г, 2д, 2е, 4а, 3а, 5а, 5, 5а/1, 7 - 13, 11а, 13в, 15, 15а –детский сад №29, 19, 17, 17а, 21а, 21, 23, 6б,12а, 20, 20а, владение 22, 24, 22а, 24; Фрунзе, 91а, 91 - Колледж; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10 ,11, 18, 16, 12, 14, 31а, 31б, 31б/1, 31в, 33, 35, 39; Неделина, 1; «Петровский рынок».

Воду планируют подвозить к детскому саду №29 и колледжу на Фрунзе, 91, а также по заявкам жителей. За подробной информацией липчане могут обратиться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU