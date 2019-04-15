2019-04-15T14:49:24+03:00
Происшествия

Москвич под Липецком прострелил ноги дальнобойщику и отнял грузовик с алкоголем

Разбойнику дали 10 лет строгого режима
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Разбойник во всем созналсяРазбойник во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области вынесли приговор жителю Подмосковья, который в августе прошлого обстрелял из ружья дальнобойщика и отнял грузовик сети алкогольных магазинов. Напомним, все случилось в Данковском районе, куда приехал житель поселка Жилева Московской области.

Днем 9 августа мужчина заметил на трассе Р-126 «Данков – Ефремово» стоящий на обочине грузовик «Исузу». Грабитель подъехал к грузовику на «УАЗе Патриот», достал ружье «ИЖ–54» и наставил на водителя. Далее нападавший вытащил дальнобойщика из кабины и ударил прикладом по голове.

Водитель грузовика бросился бежать в сторону Данкова, но нападавший заметил у дальнобойщика в руках барсетку и открыл огонь. Грабитель сначала выстрелили в воздух, а затем прострелил убегающему водителю ноги и ягодицы. Вооруженный налетчик забрал сумку с деньгами и, оставив человека с огнестрельными ранами на дороге, уехал на грузовике с алкоголем.

Дальнобойщик смог выжить, а налетчика вскоре поймали. Украденный товар оценили более чем в полмиллиона рублей, грузовик стоил около 900 000 рублей, а у дальнобойщика в сумке было 35 000 рублей. Всего добычей разбойника стали почти 1.5 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на суде мужчина во всем сознался и пояснил, что в момент преступления был пьян. Состояние алкогольного опьянения суд учел, как отягчающее обстоятельство. В итоге налетчику за вооруженный разбой дали 10 лет строгого режима и взыскали компенсацию морального вреда потерпевшему водителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке на стройплощадке спасли 8 щенят, оказавшихся под землей
В Липецке нашли пропавшую пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи
В Липецке светофор со сбоями путает пешеходов и водителей
Сбежавшего о полиции липчанина поймали в Воронеже
Ночью в Липецке похолодает до нуля градусов
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Во вторник 7 улиц Липецка останутся без света, 4 - без холодной воды
В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника
В Липецке не собираются отключать отопление
Под Липецком «ВАЗ» вылетел в кювет: водитель скончался
В Липецке поймали и сняли на камеру бензинового вора
Липецкое общежитие, в котором обрушилась часть стены, не признают аварийным
В Липецке пропала 81-летняя пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи
В Липецке на улице Циолковского возле многоэтажки нашли труп мужчины
В Липецке на Воронежском шоссе столкнулись грузовик и "Хонда"
Водители, устроившие в Задонске забастовку, пожаловались на перевозчика в прокуратуру