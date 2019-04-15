Москвич под Липецком прострелил ноги дальнобойщику и отнял грузовик с алкоголем

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-15T14:49:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области вынесли приговор жителю Подмосковья, который в августе прошлого обстрелял из ружья дальнобойщика и отнял грузовик сети алкогольных магазинов. Напомним, все случилось в Данковском районе, куда приехал житель поселка Жилева Московской области.

Днем 9 августа мужчина заметил на трассе Р-126 «Данков – Ефремово» стоящий на обочине грузовик «Исузу». Грабитель подъехал к грузовику на «УАЗе Патриот», достал ружье «ИЖ–54» и наставил на водителя. Далее нападавший вытащил дальнобойщика из кабины и ударил прикладом по голове.

Водитель грузовика бросился бежать в сторону Данкова, но нападавший заметил у дальнобойщика в руках барсетку и открыл огонь. Грабитель сначала выстрелили в воздух, а затем прострелил убегающему водителю ноги и ягодицы. Вооруженный налетчик забрал сумку с деньгами и, оставив человека с огнестрельными ранами на дороге, уехал на грузовике с алкоголем.

Дальнобойщик смог выжить, а налетчика вскоре поймали. Украденный товар оценили более чем в полмиллиона рублей, грузовик стоил около 900 000 рублей, а у дальнобойщика в сумке было 35 000 рублей. Всего добычей разбойника стали почти 1.5 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на суде мужчина во всем сознался и пояснил, что в момент преступления был пьян. Состояние алкогольного опьянения суд учел, как отягчающее обстоятельство. В итоге налетчику за вооруженный разбой дали 10 лет строгого режима и взыскали компенсацию морального вреда потерпевшему водителю.

ИСТОЧНИК KP.RU