Ночью в Липецке похолодает до нуля градусов

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-15T15:36:08+03:00

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Внезапное похолодание в Липецке продлится до конца недели. По данным Росгидрометцентра, во вторник, 16 апреля, погода в Липецкой области будет облачная с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью упадет до нуля градусов, днем – не больше 14 тепла. Атмосферное давление слегка вырастет до 748 мм ртутного столба. Также облачно и прохладно будет в среду. А в четверг, 18 апреля, ночью обещают до 3 градусов мороза, днем – не выше +9.

Согласно долгосрочному прогнозу перепады температур и осадки ожидаются всю неделю. Столбик теромометра начнет подниматься не раньше, чем со следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU