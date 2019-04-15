2019-04-15T15:49:54+03:00
Происшествия

Сбежавшего о полиции липчанина поймали в Воронеже

Мужчина работал на стройке, будучи в федеральном розыске
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Беглеца доставили в ЛипецкБеглеца доставили в ЛипецкФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Воронежской области задержали 35-летнего жителя Липецкой области, который с июля прошлого года находился в федеральном розыске. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, мужчина находился в розыске по подозрению в хранении особо крупной партии наркотиков в Липецке.

Позже мужчину задержали в в съемной квартире в одном из домов по Бульвару Победы в Воронеже. Но по всей строгости закона липчанин так и не ответил. Сначала он дал признательные показания в отделении полиции, а затем мужчине удалось сбежать от следственных органов.

На этот раз мужчину нашли в одном из районов Воронежской области, где он, будучи в федеральном розыске, спокойно работал на стройке. Сейчас беглеца передали липецким полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке на стройплощадке спасли 8 щенят, оказавшихся под землей
В Липецке нашли пропавшую пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи
В Липецке светофор со сбоями путает пешеходов и водителей
Ночью в Липецке похолодает до нуля градусов
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Москвич под Липецком прострелил ноги дальнобойщику и отнял грузовик с алкоголем
Во вторник 7 улиц Липецка останутся без света, 4 - без холодной воды
В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника
В Липецке не собираются отключать отопление
Под Липецком «ВАЗ» вылетел в кювет: водитель скончался
В Липецке поймали и сняли на камеру бензинового вора
Липецкое общежитие, в котором обрушилась часть стены, не признают аварийным
В Липецке пропала 81-летняя пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи
В Липецке на улице Циолковского возле многоэтажки нашли труп мужчины
В Липецке на Воронежском шоссе столкнулись грузовик и "Хонда"
Водители, устроившие в Задонске забастовку, пожаловались на перевозчика в прокуратуру