Сбежавшего о полиции липчанина поймали в Воронеже

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-15T15:49:54+03:00

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В Воронежской области задержали 35-летнего жителя Липецкой области, который с июля прошлого года находился в федеральном розыске. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, мужчина находился в розыске по подозрению в хранении особо крупной партии наркотиков в Липецке.

Позже мужчину задержали в в съемной квартире в одном из домов по Бульвару Победы в Воронеже. Но по всей строгости закона липчанин так и не ответил. Сначала он дал признательные показания в отделении полиции, а затем мужчине удалось сбежать от следственных органов.

На этот раз мужчину нашли в одном из районов Воронежской области, где он, будучи в федеральном розыске, спокойно работал на стройке. Сейчас беглеца передали липецким полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU