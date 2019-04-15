2019-04-15T16:02:45+03:00
Общество

В Липецке светофор со сбоями путает пешеходов и водителей

Пешеходы не успевают перейти дорогу, как загорается красный [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Плохо отрегулированный светофор путает участников дорожного движения на улице Стаханова в Липецке. Светофор находится на пешеходном переходе у дома №21к1, за перекрестком 60 лет СССР.

Светофор ставит пешеходов в опасную ситуацию .

Местные жители сняли работу светофора на видео и выложили в сеть. На записи видно, как на табло включается разрешающий сигнал для переходов, идет отсчет времени до конца действия «зеленого света» и слышен соответствующий сигнал, что можно переходить дорогу.

Внезапно, когда до конца отсчета остается 6 секунд, загорается красный сигнал и знак «стой». То есть пешеходы, полагая, что у них в запасе еще 6 секунд, неожиданно оказываются на проезжей части, когда автомобилям уже можно ехать. Тем самым пешие участники попадают в потенциально опасную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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