2019-04-15T17:53:34+03:00
Общество

В Липецке нашли пропавшую пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи

Липчанка жива
Юлия КЛЮЕВА
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Пенсионерку нашли в ЛипецкеПенсионерку нашли в ЛипецкеФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Липецке нашли пропавшую 81-летнюю пенсионерку. Буянкова Анна Яковлевна пропала в областном центре 10 апреля. Липчанка страдает потерей памяти, а также нуждается в медицинской помощи. Пожилую женщину нужно было срочно искать.

К счастью, все обошлось. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", Анную Буянкову нашли. Пенсионерка жива.

Волонтеры "Лизы Алерт" напоминают, что всегда рады помощи. Поисковый сезон уже скоро. Число пропавших людей, к сожалению, не уменьшается, а отряду нужны добровольцы. Причем помогать можно разными способами: расклеивать ориентировки, участвовать в выездах и обзвонах, распространять информацию в интернете, опрашивать людей и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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