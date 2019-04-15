Липецк перешел на цифровое телевещание
С этого понедельника, 15 апреля, в Липецке и области отключили аналоговое телевидение. Регион перешел на "цифру". В передающем центре в Кузьминских Отвержках нажали на символическую кнопку. Так закончилась эра аналогового телевещания.
Преимущества "цифры" перед "аналогом" очевидны. Совершенно другое качество сигнала, отсутствие помех в эфире. Кроме того, зрители могут подключать дополнительные функции - телетекст, голосование и т.д. На "цифре" можно бесплатно смотреть 20 каналов - 10 федеральных и развлекательные.
Напомним, что тем липчанам, у кого телевизоры старого образца, нужно купить новую технику или специальную приставку. Без этой аппаратуры цифровой сигнал ловить не будет. По телевизору будет показываться только черный экран.
ИСТОЧНИК KP.RU