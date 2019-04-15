Липецк перешел на цифровое телевещание

СЕГОДНЯ 19:25 2019-04-15T19:30:34+03:00

С этого дня аналоговое телевидение в регионе прекратило свое существование

Изменить размер текста: A A

С этого понедельника, 15 апреля, в Липецке и области отключили аналоговое телевидение. Регион перешел на "цифру". В передающем центре в Кузьминских Отвержках нажали на символическую кнопку. Так закончилась эра аналогового телевещания.

Преимущества "цифры" перед "аналогом" очевидны. Совершенно другое качество сигнала, отсутствие помех в эфире. Кроме того, зрители могут подключать дополнительные функции - телетекст, голосование и т.д. На "цифре" можно бесплатно смотреть 20 каналов - 10 федеральных и развлекательные.

Напомним, что тем липчанам, у кого телевизоры старого образца, нужно купить новую технику или специальную приставку. Без этой аппаратуры цифровой сигнал ловить не будет. По телевизору будет показываться только черный экран.

ИСТОЧНИК KP.RU