2019-04-15T19:30:34+03:00
Общество

Липецк перешел на цифровое телевещание

С этого дня аналоговое телевидение в регионе прекратило свое существование
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк перешел на цифруЛипецк перешел на цифруФото: Юлия КЛЮЕВА
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С этого понедельника, 15 апреля, в Липецке и области отключили аналоговое телевидение. Регион перешел на "цифру". В передающем центре в Кузьминских Отвержках нажали на символическую кнопку. Так закончилась эра аналогового телевещания.

Преимущества "цифры" перед "аналогом" очевидны. Совершенно другое качество сигнала, отсутствие помех в эфире. Кроме того, зрители могут подключать дополнительные функции - телетекст, голосование и т.д. На "цифре" можно бесплатно смотреть 20 каналов - 10 федеральных и развлекательные.

Напомним, что тем липчанам, у кого телевизоры старого образца, нужно купить новую технику или специальную приставку. Без этой аппаратуры цифровой сигнал ловить не будет. По телевизору будет показываться только черный экран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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