Заочно арестованный липецкий депутат отчитался о доходах из-за границы

СЕГОДНЯ 19:27 2019-04-15T19:32:30+03:00

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На сайте Липецкого областного Совета депутатов появился отчет о доходах за 2018 года депутата Михаила Захарова. Напомним, что председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров проходит обвиняемым по делу о многомиллионных махинациях с деньгами обманутых дольщиков. Известно, что политик находится за пределами РФ, его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Это обстоятельство не мешает подследственному депутату блюсти закон. Михаил Захаров, как добропорядочный политик, отчитался о своих доходах наряду с другими чиновниками.

Итак, за 2018 год Михаил Валерьевич заработал 12925289,74 рубля. Несмотря на пребывание за рубежом, все имущество депутата находится в России. Здесь у него ¾ доля в квартире площадью 83.6 м2, доля 1/393 часть автостоянки общей площадью 9318,6 м2. Также у депутата есть 313,2 квадратов нежилого помещения и объект незавершенного строительства площадью 313,2 кв. метров. Из недвижимости еще доли в двух квартирах.

Из движимого имущества у Захарова есть катер «Сильвер» и мотоцикл «Ямаха».

ИСТОЧНИК KP.RU