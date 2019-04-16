2019-04-16T09:23:44+03:00
Происшествия

Под Липецком бабушку обокрала пенсионерка из Тамбовской области

У потерпевшей стащили кошелек
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
У пенсионерки стащили кошелекУ пенсионерки стащили кошелекФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 3 ранее совершенных преступления. Так, 11 сентября прошлого года неизвестный обокрал квартиру по улице Агрономической в Липецке. Хозяйка квартиры, 35-летняя липчанка, лишилась своих золотых изделий. Правоохранители установили личность предполагаемого вора и задержали его. Оказалось, на украшения покусился неработающий 27-летний житель Добровского района. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В Грязинском районе 27 марта этого года обокрали 73-летнюю пенсионерку. У женщины вытащили кошелек. Так, она лишилась 3 150 рублей. Сотрудники полиции установили предполагаемого вора. Ею оказалась 63-летняя пенсионерка из Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком угнали "ВАЗ" и похитили видеорегистратор
Липецк может стать первым городом, где протестируют платные перекрестки
Заочно арестованный липецкий депутат отчитался о доходах из-за границы
Липецк перешел на цифровое телевещание
В Липецке на стройплощадке спасли 8 щенят, оказавшихся под землей
В Липецке нашли пропавшую пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи
В Липецке светофор со сбоями путает пешеходов и водителей
Сбежавшего о полиции липчанина поймали в Воронеже
Ночью в Липецке похолодает до нуля градусов
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Москвич под Липецком прострелил ноги дальнобойщику и отнял грузовик с алкоголем
Во вторник 7 улиц Липецка останутся без света, 4 - без холодной воды
В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника
В Липецке не собираются отключать отопление
Под Липецком «ВАЗ» вылетел в кювет: водитель скончался
В Липецке поймали и сняли на камеру бензинового вора
Липецкое общежитие, в котором обрушилась часть стены, не признают аварийным
В Липецке пропала 81-летняя пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи
В Липецке на улице Циолковского возле многоэтажки нашли труп мужчины
В Липецке на Воронежском шоссе столкнулись грузовик и "Хонда"
Водители, устроившие в Задонске забастовку, пожаловались на перевозчика в прокуратуру