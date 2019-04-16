Под Липецком бабушку обокрала пенсионерка из Тамбовской области

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-16T09:23:44+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 3 ранее совершенных преступления. Так, 11 сентября прошлого года неизвестный обокрал квартиру по улице Агрономической в Липецке. Хозяйка квартиры, 35-летняя липчанка, лишилась своих золотых изделий. Правоохранители установили личность предполагаемого вора и задержали его. Оказалось, на украшения покусился неработающий 27-летний житель Добровского района. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В Грязинском районе 27 марта этого года обокрали 73-летнюю пенсионерку. У женщины вытащили кошелек. Так, она лишилась 3 150 рублей. Сотрудники полиции установили предполагаемого вора. Ею оказалась 63-летняя пенсионерка из Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU