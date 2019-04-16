Липецк может стать первым городом, где протестируют платные перекрестки

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-16T09:58:00+03:00

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В России хотят сделать платные перекрестки. Об этом пишет "КП". Авторы проекта считают, что таким образом можно решить проблему с пробками. Мол, водители будут тщательнее планировать свой маршрут. Автомобилисты выберут альтернативный путь. Зато уменьшится трафик на перекрестке (предположительно, на 10-20%). Водители, решившие заплатить, спокойно проедут участок. Им не придется стоять в заторах и напрасно жечь бензин.

Плату за проезд хотят снимать в определенные часты. Платные перекрестки планируют протестировать уже в 2020 году. Один из городов-претендентов - Липецк. Также выбор может пасть на Ульяновск или Нижний Новгород. Эксперимент проведут в рамках проекта "Умный город".

Аналогичный эксперимент провели в Стокгольме еще в 2006 году. Результат - число пробок сократилось на 22%, количество аварий - на 10%. Кроме того, уменьшилось содержание углекислого газа в атмосфере на 14%.

Правда, пока липчане скептически относятся к данному предложению. Обсуждение уже ведется в соцсетях. Некоторые пишут, что решить проблему с пробками в областном центре не получится. Если водители начнут объезжать платные участки, то затор образуется в другом месте. И автомобилистам все равно придется стоять.

ИСТОЧНИК KP.RU