2019-04-16T09:55:32+03:00
Происшествия

Под Липецком угнали "ВАЗ" и похитили видеорегистратор

Предполагаемые участники преступления - неработающие местные жители 18 и 29 лет
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Правоохранители раскрыли 3 ранее совершенных преступленияПравоохранители раскрыли 3 ранее совершенных преступленияФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 14 апреля, в отделение полиции Липецка обратилась 22-летняя девушка. По ее словам, с 12 по 14 апреля кто-то пробрался в ее квартиру и украл 28 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 25-летний липчанин. Проводится расследование.

Еще одно заявление оказалось у полицейских. Его автор - 58-летний мужчина из деревни Сапрон Тербунского района. Заявитель сообщил, что 30 марта неизвестные пытались угнать его "ВАЗ-21074", украли видеорегистратор. Позже автомобиль обнаружили на другой улице деревни в исправном состоянии. Правоохранители задержали предполагаемых угонщиков - неработающих местных жителей 18 и 29 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пяти сурикатам из Липецкого зоопарка нужны имена
Самолет в Липецк едва не столкнулся с лайнером над московским регионом
Под Липецком 16-летнего скутериста госпитализировали после столкновения с "Ладой"
Под Липецком на Матырском водохранилище поймали 2 браконьеров с сетями
В Липецке во дворе водитель Газели насмерть сбил женщину
Липецк может стать первым городом, где протестируют платные перекрестки
Под Липецком бабушку обокрала пенсионерка из Тамбовской области
Заочно арестованный липецкий депутат отчитался о доходах из-за границы
Липецк перешел на цифровое телевещание
В Липецке на стройплощадке спасли 8 щенят, оказавшихся под землей
В Липецке нашли пропавшую пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи
В Липецке светофор со сбоями путает пешеходов и водителей
Сбежавшего о полиции липчанина поймали в Воронеже
Ночью в Липецке похолодает до нуля градусов
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Москвич под Липецком прострелил ноги дальнобойщику и отнял грузовик с алкоголем
Во вторник 7 улиц Липецка останутся без света, 4 - без холодной воды
В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника
В Липецке не собираются отключать отопление
Под Липецком «ВАЗ» вылетел в кювет: водитель скончался
В Липецке поймали и сняли на камеру бензинового вора
Липецкое общежитие, в котором обрушилась часть стены, не признают аварийным
В Липецке пропала 81-летняя пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи
В Липецке на улице Циолковского возле многоэтажки нашли труп мужчины
В Липецке на Воронежском шоссе столкнулись грузовик и "Хонда"
Водители, устроившие в Задонске забастовку, пожаловались на перевозчика в прокуратуру