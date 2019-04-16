Под Липецком угнали "ВАЗ" и похитили видеорегистратор

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-16T09:55:32+03:00

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В воскресенье, 14 апреля, в отделение полиции Липецка обратилась 22-летняя девушка. По ее словам, с 12 по 14 апреля кто-то пробрался в ее квартиру и украл 28 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 25-летний липчанин. Проводится расследование.

Еще одно заявление оказалось у полицейских. Его автор - 58-летний мужчина из деревни Сапрон Тербунского района. Заявитель сообщил, что 30 марта неизвестные пытались угнать его "ВАЗ-21074", украли видеорегистратор. Позже автомобиль обнаружили на другой улице деревни в исправном состоянии. Правоохранители задержали предполагаемых угонщиков - неработающих местных жителей 18 и 29 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU