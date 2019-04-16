2019-04-16T10:38:33+03:00
Происшествия

В Липецке во дворе водитель Газели насмерть сбил женщину

Мужчина ехал задним ходом, а липчанка шла по дороге в попутном направлении
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке насмерть сбили женщинуВ Липецке насмерть сбили женщинуФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 1 256 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД России, пьяными за руль сели 10 водителей. 50 человек не пристегнулись во время движиения. 854 раза автомобилисты нарушили скоростной режим. Также произошло 21 ДТП, в которых никто не пострадал.

В минувший понедельник, 15 апреля, в Липецке призошла трагедия. В 11.45 во дворе на улице Ушинского 33-летний водитель "ГАЗ-2844РВ" сдавал задним ходом. Он наехал на 55-летнюю женщину. Она шла по дороге в попутном направлении. От полученных травм липчанка скончалась. Проводится расследование, в котором устанавливаются все факты случившегося.

В тот же день в Задонском районе на автодороге М-4 "Дон" "Мерседес-Бенц" врезался в металлическое ограждение. Пострадал 25-летний водитель иномарки. Его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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