Под Липецком на Матырском водохранилище поймали 2 браконьеров с сетями

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-16T11:00:43+03:00

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На прошлой неделе в районе Матырского водохранилища около 7 утра поймали двух браконьеров. Ими оказались жители Липецкой области. По информации Азово-Черноморского управления Федерального агентства по рыболовству, их задержали на особо охраняемой природной территории регионального значения - Липецкого зоологического заказника.

Мужчины ловили рыбу с лодки, с помощью двух лесковых сетей, общая длина которых 120 метров. Напомним, что сеть является запретным орудием лова. Так, липчане выловили 2 щук, 5 лещей, 3 судаков и 6 плотвичек.

Ущерб, причиненный водным биоресурсам - 25 тыс. рублей. Сети, лодку и рыбу у браконьеров изъяли. Все это отправили на хранение в Липецкий отдел рыбоохраны. Материалы дела планируют направить в органы дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU