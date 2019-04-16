2019-04-16T11:19:36+03:00
Происшествия

Под Липецком 16-летнего скутериста госпитализировали после столкновения с "Ладой"

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легковушки
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком госпитализировали скутеристаПод Липецком госпитализировали скутеристаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За сутки в Липецкой области автоинспекторы зарегистрировали 2 ДТП с участием водителей мототранспорта. По информации пресс-службы регионального УГИБДД России, в эти дни на дорогах возросло количество мототранспорта. Госавтоинспекция просит автомобилистов быть бдительными, когда рядом мотоциклисты или скутеристы.

В минувший понедельник, 15 апреля, авария случилась в селе Борисовка Добровского района. 46-летний скутерист столкнулся с "ВАЗ-2106". Водителя скутера доставили в больницу с телесными повреждениями. Там ему оказали помощь и отпустили.

А в Ельце на улице Кротевича 56-летний водитель "Лады Калины" столкнулся с мопедом под управлением 16-летнего подростка. Парня с различными травмами госпитализировали. По предварительным данным, автомобились не предоставил преимущество в движении мопедисту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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