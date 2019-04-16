2019-04-16T12:36:39+03:00
Происшествия

Самолет в Липецк едва не столкнулся с лайнером над московским регионом

Жуткая трагедия едва не случилась с рейсом Калининград – Липецк
Лия МУРАДЬЯН
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ЧП в небе едва не случилось с липецким самолетомЧП в небе едва не случилось с липецким самолетомФото: Лия МУРАДЬЯН
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В небе над Московской областью едва не столкнулись два пассажирских самолета. Лайнеры подлетели настолько близко, что сработал критический режим предупреждения. Как пишет «РЕН ТВ», в нештатную ситуацию попал рейс КалининградЛипецк и лайнер из другого региона.

Жуткое ЧП едва не случилось в субботу, 13 апреля. Но инцидент удалось разрешить и выйти из ситуации без происшествий. Дальше полет в Липецк проходил в штатном режиме.

Отметим, что рейсы «Калининград – Липецк» осуществляет авиакомпания «РусЛайн» на самолетах «Bombardier CRJ–200», лайнеры начали летать со 2 апреля. Эта же компания выполняет рейсы из Липецка в московский аэропорт Внуково и питерский Пулково. Также из Липецка летают самолеты в Домодедово компании «Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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