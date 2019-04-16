Игорь Артамонов: «Работа власти строится на запросах людей»

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-16T16:54:07+03:00

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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня осмотрел район Опытной станции. Жители часто обращаются на сайт «Развиваем Липецкую область вместе» с просьбой благоустроить парковую зону возле института рапса. На площади в 3,5 гектара растут реликтовые растения, но сквер давно заброшен. Территория заросла. Земля принадлежит федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Всероссийский научно-исследовательский институт рапса», но на содержание и благоустройство у липецкого филиала денег нет. Хотя для жителей Опытной станции, это около 12 тысяч человек, сквер может стать любимым местом отдыха. Врио главы региона отметил, что вопрос о передачи парка из федеральной собственности в городскую начнут решать в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU