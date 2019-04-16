СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-16T17:12:23+03:00

Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»

«Ростелеком Здоровье» — это мобильное приложение и сайт с быстрым доступом к онлайн-консультациям терапевтов в круглосуточном режиме и профильных специалистов по предварительной записи