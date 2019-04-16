Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»
«Ростелеком Здоровье» — это мобильное приложение и сайт с быстрым доступом к онлайн-консультациям терапевтов в круглосуточном режиме и профильных специалистов по предварительной записи
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Новый цифровой сервис «Ростелеком» запускает в пилотную эксплуатацию в партнерстве с ООО «Мобильные Медицинские Технологии» (ММТ).
Онлайн-консультации предоставляют врачи лучших клиник Москвы и Санкт-Петербурга — НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, ГНЦ «Институт иммунологии и аллергологии», ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами Президента РФ, Медицинского научного центра «МедБиоСпектр», Медико-генетического центра Genotek и др.
ИСТОЧНИК KP.RU