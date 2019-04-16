"Липецкпассажиртранс" оштрафовали на 200 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-16T17:23:14+03:00

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Прокуратура проверила, как исполняет федеральное законодательство в сфере обеспечения безопасности дорожного движения МУП "Липецкпассажиртранс". Повод - ДТП с участием одного из автобусов, принадлежащих предприятию. Напомним, в февраля на улице 9 Мая столкнулись автобус №33А и грузовик "МАЗ". В аварии пострадали 4 пассажиров.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что предприятие уже привлекалось к административной ответственности. "Липецкпассажиртранс" не заключал трудовые или гражданско-правовые договоры с водителями. За это предприятие оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Так, в течение года перевозчик так и не заключил договоры. Возбуждено административное дело по ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией". На этот раз предприятие оштрафовали на 200 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU