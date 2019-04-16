2019-04-16T17:41:54+03:00
Общество

В среду в Липецке на проспекте Победы начнется капремонт теплотрасс

Некоторые участки на проезжей части перекроют
Юлия КЛЮЕВА
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На проспекте Победы в Липецке стартует ремонт теплотрассНа проспекте Победы в Липецке стартует ремонт теплотрассФото: Юлия КЛЮЕВА
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Со среды, 17 апреля, в Липецке на проспекте Победы стартует капитальный ремонт теплотрасс. Работы будут проводться на участке от улицы Механизаторов до Кольцевой площади, а также на улице Доватора, в районе пересечения с улицей Папина. Об этом сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

Работы проведут непосредственно на проезжей части. Поэтому движение транспорта на определенных участках ограничат. Когда завершится капремонт теплотрасс, пока не уточняют.

Водителей призывают быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут и в случае необходимости выбирать альтернативные пути объезда. Помните, что в часы пик движение по проспекту довольно интенсивное, а в связи с ремонтом возможны пробки и заторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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