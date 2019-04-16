2019-04-16T18:15:34+03:00
Происшествия

За шутку о теракте в Липецке 37-летнего мужчину отправили в тюрьму

Ранее липчанин привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление
Юлия КЛЮЕВА
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Телефонный террорист из Липецка получил 2 года 6 месяцев тюрьмыТелефонный террорист из Липецка получил 2 года 6 месяцев тюрьмыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В мае прошлого года 37-летний мужчина позвонил по номеру "102" и сообщил оператору, что в одном из домов Липецка планируется теракт. По информации пресс-службы областной прокуратуры, сделал он это их хулиганских побуждений. Специальные службы проверили информацию. К счастью, она оказалась ложной.

Сотрудники УФСБ и УМВД установили и задержали липчанина. Кстати, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по ч.3 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". На всех этапах расследования прокуратура следила за соблюдением законности.

За свою злую шутку липчанин получил 2 года и 6 месяцев исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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