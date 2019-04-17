2019-04-17T09:10:50+03:00
Общество

Сомалийца, пропавшего в Липецке 10 дней назад, нашли

Волонтеры сообщили, что он жив
Юлия КЛЮЕВА
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Мужчина найден, живМужчина найден, живФото: Поиск пропавших детей Липецк
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Около 10 дней разыскивали 28-летнего сомалийца. Напомним, мужчина пропал в Липецке 7 апреля. Он ушел из общежития ЛГПУ по улице Салтыкова-Щедрина, его больше никто не видел. К счастью, эта история закончилась хорошо. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей" в эту среду, 17 апреля, сомалийца нашли. Он жив.

Будьте бдительны. Помните, что по суровой статистике, каждые 30 минут в мире пропадает 1 ребенок. А каждые 6 часов пропадает ребенок, который никогда не вернется. Берегите родных. Не проходите мимо чужой беды. Обращайте внимание на ориентировки и прохожих. Среди толпы может оказаться чей-то пропавший родственник. В случае чего, звоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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