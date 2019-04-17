2019-04-17T09:22:45+03:00
Происшествия

Под Липецком из квартиры украли казан, зонт, часы и мантоварку

Эти предметы понадобились ранее судимой 43-летней женщине
Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники полиции задержали подозреваемую в кражеСотрудники полиции задержали подозреваемую в кражеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший вторник, 16 апреля, в отдел полиции Липецка обратилась 43-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что в этот день неизвестный украл ее велосипед, который стоял у магазина по улице Липецкой. По информации пресс-службы регионального УМВД России, сотрудники полиции задержали предполагаемого вора. Им оказался неработающий 42-летний липчанин.

В тот же день 27-летняя гражданка обратилась в отдел полиции "Данковский". Она сообщила, что с 15 декабря 2018 года по 16 апреля кто-то взломал навесной замок ее квартиры в поселке Мирный Данковского района. Злодей украл зонт, настенные часы, алюминиевую мантоварку, чугунный казан, электрический чайник, микроволновку и столовый сервиз. Правоохранители задержали подозреваемого - неработающую ранее судимую 43-летнюю местную жительницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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