2019-04-17T09:30:58+03:00
Общество

В Липецкой области ремонтируются дороги и обновляется автобусный парк

Проблемы дольщиков и безопасности на дорогах на контроле Игоря Артамонова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Автобусный парк Липецкой области ждет масштабное обновление. В 2019 году в регионе появятся 197 новых автобусов. 50 машин закупят для Липецка, 37 автобусов будут курсировать на межмуниципальных маршрутах. В собственность 19-ти районов поступит 30 единиц подвижного состава. Также уже приобретены 30 автобусов для Ельца. Кроме того, частники приобретут 50 машин в течение года для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в Липецке. Они получат субсидии на компенсацию затрат в размере 20% от стоимости подвижного состава. На обновление общественного транспорта в 2019 году из областного бюджета выделено 846,3 млн. рублей. Об этом на заседании администрации Липецкой области сегодня рассказал руководитель управления дорог и транспорта Валентин Малахов.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Педагогам липецкого колледжа, где изнасиловали студента, грозит срок за укрывательство
Областная Вахта памяти стартует в преддверии Дня Победы
26 апреля в Липецк приедет "Поезд Победы"
Липецкие парламентарии увеличили соцподдержку медикам
В Липецке "Фольксваген" сбил велосипедиста
Игорь Артамонов встретился со студентами ЛГПУ
Под Липецком из квартиры украли казан, зонт, часы и мантоварку
Сомалийца, пропавшего в Липецке 10 дней назад, нашли
За шутку о теракте в Липецке 37-летнего мужчину отправили в тюрьму
В среду в Липецке на проспекте Победы начнется капремонт теплотрасс
"Липецкпассажиртранс" оштрафовали на 200 тыс. рублей
Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»
Игорь Артамонов: «Работа власти строится на запросах людей»
Серийный грабитель в Липецке оказался душевнобольным
В Липецке опровергли информацию о платных перекрестках
Пяти сурикатам из Липецкого зоопарка нужны имена
Самолет в Липецк едва не столкнулся с лайнером над московским регионом
Под Липецком 16-летнего скутериста госпитализировали после столкновения с "Ладой"
Под Липецком на Матырском водохранилище поймали 2 браконьеров с сетями
В Липецке во дворе водитель Газели насмерть сбил женщину
Под Липецком угнали "ВАЗ" и похитили видеорегистратор
Липецк может стать первым городом, где протестируют платные перекрестки