В Липецкой области ремонтируются дороги и обновляется автобусный парк

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-17T09:30:58+03:00

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Автобусный парк Липецкой области ждет масштабное обновление. В 2019 году в регионе появятся 197 новых автобусов. 50 машин закупят для Липецка, 37 автобусов будут курсировать на межмуниципальных маршрутах. В собственность 19-ти районов поступит 30 единиц подвижного состава. Также уже приобретены 30 автобусов для Ельца. Кроме того, частники приобретут 50 машин в течение года для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в Липецке. Они получат субсидии на компенсацию затрат в размере 20% от стоимости подвижного состава. На обновление общественного транспорта в 2019 году из областного бюджета выделено 846,3 млн. рублей. Об этом на заседании администрации Липецкой области сегодня рассказал руководитель управления дорог и транспорта Валентин Малахов.

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ИСТОЧНИК KP.RU