В Липецке "Фольксваген" сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-17T09:41:01+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 1 214 нарушений правил дорожного движения. По информации регионального УГИБДД России, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 75 человек решили не пристегиваться во время движения. 820 раз автомобилисты превысили допустимую скорость. Также в регионе произошло 22 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

Так, в прошедший вторник, 16 апреля, в Липецке на дороге "Липецк-Грязи-Песковатка" случилось ДТП. 43-летний водител за рулем "Фольксваген Пассат" наехал на 26-летнего велосипедиста. Последнего с различными травмами доставили в больницу. Там медики оказали ему помощь и отпустили. По предварительным данным, велосипедист двигался по проезжей части во встречном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU