Липецкие парламентарии увеличили соцподдержку медикам
25-летний юбилей Липецкого областного Совета депутатов народные избранники отметили в рабочем режиме
Павел Путилин: "Для нас главный ориентир - улучшение качества жизни липчан"
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Социальные темы были ведущими в работе прошедшей сессии Липецкого областного совета депутатов. Парламентариями приняты важные решения для медиков. Врачам государственных медучреждений в районах и фельдшерам скорой помощи более чем в два раза увеличены ежемесячные компенсации за наем (поднаем) жилья. Они дифференцированно возросли с 4 до 10-15 тысяч рублей, столько же теперь будут получать и медработники дефицитных специальностей в Липецке и Ельце.
ИСТОЧНИК KP.RU