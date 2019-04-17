2019-04-17T09:44:28+03:00
Общество

Липецкие парламентарии увеличили соцподдержку медикам

25-летний юбилей Липецкого областного Совета депутатов народные избранники отметили в рабочем режиме
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Павел Путилин: "Для нас главный ориентир - улучшение качества жизни липчан"Павел Путилин: "Для нас главный ориентир - улучшение качества жизни липчан"
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Социальные темы были ведущими в работе прошедшей сессии Липецкого областного совета депутатов. Парламентариями приняты важные решения для медиков. Врачам государственных медучреждений в районах и фельдшерам скорой помощи более чем в два раза увеличены ежемесячные компенсации за наем (поднаем) жилья. Они дифференцированно возросли с 4 до 10-15 тысяч рублей, столько же теперь будут получать и медработники дефицитных специальностей в Липецке и Ельце.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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