Липецкие парламентарии увеличили соцподдержку медикам

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-17T09:44:28+03:00

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Социальные темы были ведущими в работе прошедшей сессии Липецкого областного совета депутатов. Парламентариями приняты важные решения для медиков. Врачам государственных медучреждений в районах и фельдшерам скорой помощи более чем в два раза увеличены ежемесячные компенсации за наем (поднаем) жилья. Они дифференцированно возросли с 4 до 10-15 тысяч рублей, столько же теперь будут получать и медработники дефицитных специальностей в Липецке и Ельце.

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ИСТОЧНИК KP.RU